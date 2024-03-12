Manisa\'da otobüslerde emniyet kemeri denetimi yapıldı

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Manisa'da emniyet ekipleri tarafından yolcu otobüslerinde emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 5-11 Mart 2024 tarihlerinde, 30 ekip ve 56 personelin katılımıyla terminallerde otobüslere yönelik emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucunda 576 otobüs ve sürücüsü kontrol edilirken, 4 bin 574 yolcuya emniyet kemeri bilgilendirmesi yapıldığı ve 7 bin 527 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı. - MANİSA