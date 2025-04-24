Manisa\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, ikamette ruhsatsız 2 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Sorumluluk alanında huzur ve güvenin sağlanması konusunda çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalarda Beylikli Mahallesi'nde A.O.'nın(65) ikametinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen geçen JASAT ve Merkez Karakol ekipleri, ikamette yaptıkları aramada 2 ruhsatsız tabanca ve 77 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA