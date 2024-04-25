Manisa'da Sahte İçki Operasyonu: 2 Kişi Hakkında İşlem Başlatıldı - Son Dakika
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Manisa'da Sahte İçki Operasyonu: 2 Kişi Hakkında İşlem Başlatıldı

Manisa\'da Sahte İçki Operasyonu: 2 Kişi Hakkında İşlem Başlatıldı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Akhisar KOM Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok miktarda sahte içki ele geçirilirken 2 kişi hakkında işlem başlatıldı. Operasyonda yapılan aramalarda 6 litre el yapımı rakı, 3 litre el yapımı viski, 1 litre el yapımı votka olmak üzere toplamda 10 litre sahte içki bulundu. Şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

25.04.2024 10:09
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Akhisar KOM Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok miktarda sahte içki ele geçirilirken 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Akhisar KOM Büro Amirliği ekipleri tarafından Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçunun önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda C.G. ve Ö.Ş. isimli şahıslara ait işyeri ve depoda yapılan aramalarda 6 litre el yapımı rakı, 3 litre el yapımı viski, 1 litre el yapımı votka olmak üzere 10 litre sahte içki geçirildi.

Şüpheli C.G. ve Ö.Ş hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan işlem başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Sahte İçki Operasyonu: 2 Kişi Hakkında İşlem Başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da Sahte İçki Operasyonu: 2 Kişi Hakkında İşlem Başlatıldı - Son Dakika
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