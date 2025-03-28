Manisa\'da Silah Baskını

Manisa'da jandarma ekiplerinin ihbar üzerine bir ev ve iş yerine düzenlediği baskında kılıçtan kamaya, hançerden muştaya kadar çok sayıda savaş aleti ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir ihbar üzerine E.Ç. (39) isimli şahsın ev ve işyerinde yapılan aramada; 3 adet tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 36 adet 9 mm fişek, 15 adet kılıç, 4 adet muşta, 8 adet bıçak, 7 adet kama, 5 adet balta, 11 adet hançer, 1 adet nunçaku, 5 adet çakı, 2 adet kasatura ele geçirildi. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - MANİSA