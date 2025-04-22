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Manisa'da Suç Örgütlerine Operasyon

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Manisa'da 'Çakallar' ve 'Tokuçlar' suç örgütlerine yönelik operasyonda 150 milyon TL'lik tefecilik çökertildi.

22.04.2025 19:20
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Manisa'da 'Çakallar' ve 'Tokuçlar' suç örgütlerine operasyon

150 milyon TL'lik tefecilik ağı çökertildi

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, "Çakallar" ve "Tokuçlar" isimli iki ayrı suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, "Örgütlü tefecilik" yaptıkları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı. Örgütlerin 150 milyon TL'lik haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre, Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, Alaşehir ilçe merkezinde faaliyet gösteren "Çakallar" ve "Tokuçlar" isimli iki farklı suç örgütünün tefecilik yaptığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda, suç örgütlerinin Alaşehir ve çevre ilçelerde çiftçilikle uğraşan, maddi açıdan zor durumda kalan vatandaşlara senet imzalatarak, üzüm ve zeytin hasadı sonrası ödeme şartı ile borçlandırma yaptıkları, borçlarını ödeyemeyenleri ve ailelerini tehdit ederek yeni senetler imzalattıkları ve bu yöntemle borçları katlayarak 55 kişiden yaklaşık 150 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla bugün düzenlenen operasyona Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Alaşehir, Sarıgöl ve Akhisar İlçe Jandarma Komutanlıklarından toplam 133 personel katıldı. Alaşehir, Sarıgöl ve Akhisar ilçelerinde 12 şüpheliye ait 12 adres ile 2 araçta gerçekleştirilen aramalarda 30 adet senet (toplam 3 milyon 622 bin 150 TL), 124 adet boş senet, 2 adet çek (toplam 560 bin TL), 25 adet araç satış sözleşmesi, 3 adet araç ruhsatı, 11 adet tapu, 3 adet ihbarname, 2 sayfa alacak-verecek belgesi, 26 gram uyuşturucu madde, 2 adet av tüfeği, 18 adet cep telefonu, 6 adet ajanda ve 4 adet harici bellek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüphelinin işlemleri sürerken, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Suç Örgütlerine Operasyon - Son Dakika

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