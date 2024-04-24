Manisa\'da tırla otomobil çarpıştı, bir kişi hayatını kaybetti

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tırla otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Alaşehir -Eşme karayolu Sobran Mahallesi mevkiinde dün akşam meydana gelen kazada bir kişi öldü. Olay dün akşam saat 23.00 sıralarında meydana geldi. 3 çocuk babası Ali Bilir (36) yönetimindeki 40 DF 590 plakalı otomobili ile Alaşehir'den Yeşilyurt Mahallesine giderken karşı yönden gelen A.C. (37) yönetimindeki 45 AIC 717 plakalı tır ile Alaşehir-Eşme karayolu Sobran Mahallesi mevkiinde çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobil sürücüsü Ali Bilir olay yerinde hayatını kaybetti.

Ali Bilir'in Yeşilyurt Mahallesi'nde oturduğu ve çiftçilik yaptığı öğrenildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor. - MANİSA