Manisa\'da Traktör Kazalarını Önleme Toplantısı

Dört mevsim tarım faaliyetlerinin yoğun olduğu ve Türkiye'nin en fazla traktörüne sahip olan Manisa'da sıkça yaşanan ve ciddi yaralanmalar ile ölümlere sebep olan traktör kazalarının önlenmesi yönelik İl Jandarma Komutanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün iş birliğinde bir toplantı düzenlendi.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan'ın talimatları doğrultusunda gerçekleşen toplantıya; Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen ve Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk başkanlık etti.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, ölümle sonuçlanan traktör kazalarının genellikle devrilme kaynaklı kazalar olduğu, halen pek çok traktörün devrilmeye karşı koruyucu yapı (rops demiri, kabin veya emniyet çerçevesi) olmadan kullanıldığı ve devrilmeye bağlı ölümlere neden olduğu, traktör kullanıcılarının, çeşitli sebeplerden dolayı rops demiri takmadığı, ön ağırlıklarını kullanmaktan imtina ettiği ya da çıkararak kullandıkları ifade edildi.

Toplantıda 109 bin 905 adet kayıtlı traktör sayısı ile Manisa'nın Türkiye'de birinci sırada yer aldığına dikkat çekilerek 2001-2025 yılları arasında 3 bin 256 adet traktör kazasının gerçekleştiği, yaralanmalı traktör kaza sayısının 2 bin 376, ölümlü traktör kaza sayısının 624, maddi hasarlı traktör kaza sayısının ise 256 adet olduğuna vurgu yapıldı.

Manisa ili traktör kazaları incelendiğinde; kazalarda 2009 yılı sonrası ciddi bir artış yaşanmış olduğu ve artış eğiliminin günümüze kadar devam ettiği, 2021 yılının ise en çok kazanın olduğu dönem olduğu belirtildi.

Toplantı sonunda; traktör kazalarının azaltılması için çiftçilerde farkındalık oluşturulmasına, çiftçilere yönelik bilinçlendirme çalışmalarının ve güvenlik eğitimlerinin yoğunlaştırılmasına, rops demiri ve reflektör kullanımın artırılmasına yönelik farkındalık oluşturulmasına, çiftçi eğitimlerinin artırılması ve çiftçilerin geleneksel hale gelmiş davranışlarından vazgeçirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesine ilişkin kararlar alındı.

Toplantıya; Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Gökmen Kaya, Jandarma Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğü personeli ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü konu sorumlusu teknik personeller katıldı. - MANİSA