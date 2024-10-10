Manisa\'da Uyuşturucu Operasyonları

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele kapsamında ekim ayında yapılan çalışmaları paylaştı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün; Akhisar, Alaşehir, Salihli, Soma ve Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirlikleri ile birlikte il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan, aracılık eden, nakleden ve bulunduran şahısların deşifresine yönelik 01-30 Ekim tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda yüklü miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda; 390 şüpheli şahıs yakalanırken, 37 şüpheli ise tutuklandı. Aranma kaydı bulunan 72 şüpheli de yakalandı. Yine yapılan operasyonlar kapsamında; 15 bin 944 sentetik hap, 525 gram metamfetamin maddesi, 350 adet ecstasy hap, 4 bin 764 gram esrar maddesi, 38 gram skank maddesi, 441 gram Bonzai maddesi, 8 kök Hint kenevir bitkisi, 12 adet ruhsatsız tabanca, 70 adet fişek, 8 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 72 bin 645 TL para ele geçirildi. - MANİSA