Manisa\'da Uyuşturucu Operasyonu

Manisa'da Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı.

Manisa'da Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından uyuşturucu madde sattığı belirlenen R.B.Y'ye yönelik operasyon düzenlendi. Şüpheli R.B.Y.'nin evinde arama yapan ekipler 10 bin 58* adet uyuşturu hap ele geçirdi.

Şüpheli R.B.Y. adliyeye sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - MANİSA