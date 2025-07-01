Manisa\'da Uyuşturucu Operasyonu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen iki kişi, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, Barış Mahallesi'nde Sokak Satıcısı (Torbacı) olarak bilinen şahıslara yönelik bir operasyon düzenledi. Elde edilen istihbarat doğrultusunda hedef şahıslara ait 3 adreste eş zamanlı arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, 18 parça halinde satışa hazır vaziyette A4/Peçete olarak bilinen sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında M.Ö. (39) ve S.S. (17) isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA