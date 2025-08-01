Manisa\'da Uyuşturucu Operasyonu

Manisa'da bir şahsın yapılan üst ve ikamet aramasında 7 bin 654 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 31 Temmuz 2025 tarihinde yapılan çalışmalar kapsamında, Y.A. (22) isimli şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 7 bin 654 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA