Manisa\'da Uyuşturucu Operasyonu

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, temmuz ayında il genelinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 421 şüpheliyi yakalarken, şüphelilerden 49'unun tutuklandığı, operasyonlarda 1 milyon lirayı aşkın uyuşturucu geliriyle birlikte çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Akhisar, Alaşehir, Salihli, Soma ve Turgutlu Narkotik Büro Amirlikleriyle birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında, 1 - 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlar kapsamında; 350 ayrı olay meydana gelirken, 421 şüpheli şahsın yakalandığı, 49 şüphelinin tutuklandığı, 116 aranan şahsın ise gözaltına alındığı bildirildi.

Uyuşturucu operasyonlarında ise, 49 bin 333 adet sentetik ecza hapı, 1 kilo 224 gram skank, 1.033 adet ecstasy hap, 974 gram esrar, 609 gram metamfetamin, 462 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 140 gram eroin, 15 gram kokain, 123 kök Hint keneviri, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 35 adet fişek, 3 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1 milyon 116 bin 650 TL para ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve halkı zehirlemeye çalışan suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - MANİSA