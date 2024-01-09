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Manisa'da Vinç Kazası: Operatör Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
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Manisa'da Vinç Kazası: Operatör Yaşamını Yitirdi

Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen vinç kazasında genç operatör Mert Bayat hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, rüzgarın etkisiyle sallanan vinçin geriye doğru devrildiği görülüyor. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Manisa\'da Vinç Kazası: Operatör Yaşamını Yitirdi
09.01.2024 - 01:01,
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Manisa'nın Kula ilçesinde önceki gün sabah saatlerinde meydana gelen ve vinç operatörünün yaşamını yitirdiği vinç kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde vincin rüzgarın da etkisiyle sallanmaya başladığı, bir süre sallandıktan sonra geriye doğru devrildiği görülüyor.

Kula'ya bağlı merkez 4 Eylül Mahallesi'nde bulunan 3. Etap TOKİ konutları inşasında önceki gün sabah saatlerinde meydana gelen vinç kazasında ağır yaralanan genç operatör Mert Bayat (20), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Meydana gelen vinç kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı. Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, vincin rüzgarın da etkisiyle sallanmaya başladığı, bir süre sallandıktan sonra ise hayatını kaybeden operatörün manevrası ile işçilerin çalıştığı inşaatın üzerine düşmekten son anda kurtulup geriye doğru devrildiği görülüyor.

Öte yandan jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Vinç Kazası: Operatör Yaşamını Yitirdi - Son Dakika


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