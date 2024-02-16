Manisa\'da yapılan operasyonda 5 tabanca ve 3 tüfek ele geçirildi

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Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gördes ilçesindeki 2 ev ve eklentilerinde yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek çok sayıda şarjör ve fişek ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından Gördes ilçesinde, KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalar kapsamında R.E. ve H.E. isimli şüphelilerin ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 1 dedektör, 5 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 7 adet tabanca şarjörü, 38 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Şüpheli R.E. ve H.E. hakkında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA