Manisa'da yapılan operasyonda 5 tabanca ve 3 tüfek ele geçirildi - Son Dakika
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Manisa'da yapılan operasyonda 5 tabanca ve 3 tüfek ele geçirildi

Manisa\'da yapılan operasyonda 5 tabanca ve 3 tüfek ele geçirildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gördes ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 ev ve eklentilerinde yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, çok sayıda şarjör ve fişek bulundu. Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.

16.02.2024 18:16  Güncelleme: 18:17
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Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gördes ilçesindeki 2 ev ve eklentilerinde yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek çok sayıda şarjör ve fişek ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından Gördes ilçesinde, KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalar kapsamında R.E. ve H.E. isimli şüphelilerin ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 1 dedektör, 5 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 7 adet tabanca şarjörü, 38 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Şüpheli R.E. ve H.E. hakkında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Manisa'da yapılan operasyonda 5 tabanca ve 3 tüfek ele geçirildi - Son Dakika
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