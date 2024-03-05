Manisa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçilerden moral ziyareti - Son Dakika
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Manisa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçilerden moral ziyareti

Manisa Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı bekçilerden moral ziyareti

Manisa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev yapan mahalle bekçileri, Şehzadeler ilçesinde bulunan nöbetçi eczanelere moral ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretlerde bekçiler, eczane çalışanlarına güven içinde nöbet tutmaları konusunda desteklerini ifade etti. Eczane çalışanları ise bekçilerin ziyaretinden memnun olduklarını belirterek teşekkür etti.

05.03.2024 10:48  Güncelleme: 10:48
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Manisa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev yapan mahalle bekçileri tarafından nöbetçi eczanelere moral ziyareti yapıldı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev yapan mahalle bekçileri, Şehzadeler ilçesinde nöbetçi eczanelere yönelik moral ziyaretleri gerçekleştirdi.

Şehzadeler İlçesi Çarşı Mahallesinde nöbetçi eczane olarak hizmet veren Gümüşsu Eczanesi ve Ayşenur Eczanesini ziyaret eden mahalle bekçileri, nöbetlerini güven içinde geçirmeleri konusunda her daim yanlarında olduklarını ifade etti.

Gece yarısından sonra bekçilerin ziyaretlerinden memnun olduklarını kaydeden eczane çalışanları, güvende olduklarını bir kez daha hissettiklerini ifade ederek teşekkürlerini iletti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçilerden moral ziyareti - Son Dakika

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