Manisa Gördes'te define arayanlara operasyon, 8 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Manisa Gördes'te define arayanlara operasyon, 8 şüpheli suçüstü yakalandı

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Manisa Gördes\'te define arayanlara operasyon, 8 şüpheli suçüstü yakalandı
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Manisa'nın Gördes ilçesinde define aramak için patlayıcı ve iş makinesi kullanılarak yapılan kaçak kazıda 8 şüpheli suçüstü yakalandı. Operasyonda ekskavatör, kamyon ve el yapımı patlayıcılar ele geçirildi, patlayıcılar PAMİT tarafından imha edildi.

Manisa'nın Gördes ilçesinde define aramak amacıyla patlayıcı madde ve iş makinesi kullanılarak yapılan kaçak kazıda 8 şüpheli suçüstü yakalandı. Operasyonda ekskavatör, kamyon, el yapımı patlayıcılar, kimyasal maddeler ve yer altı görüntüleme cihazı ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında Gördes ilçesi Kepez mevkiinde arazi tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Faaliyet sırasında define aramak amacıyla patlayıcı madde ve iş makinesi kullanılarak izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. Kazı alanında bulunan 8 şüpheli suçüstü yakalandı.

Kaçak kazıda kullanıldığı belirlenen bir ekskavatör, bir kamyon, el yapımı patlayıcılar, kimyasal maddeler, patlayıcı düzeneğinde kullanılan malzemeler, yer altı görüntüleme cihazı, dürbün, 2 dizüstü bilgisayar ve çeşitli malzemelere el konuldu.

Ele geçirilen patlayıcı maddeler, cumhuriyet savcısının talimatıyla Jandarma Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından olay yerinde imha edildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
OperasyonGüvenlik3. SayfaGördesManisaGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Manisa Gördes'te define arayanlara operasyon, 8 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
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