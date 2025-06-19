Manisa'nın Kula İlçesinde Makilik Alanda Yangın

Kula'da makilik alanda yangın; soğutma çalışmaları sürüyor

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın saat, 12.30 sıralarında Seyitali Mahallesi Elekçi Tepe mevkiinde meydana geldi. Yangın, makilik alanda etkili olurken şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Kuru otlar ve pıynarlık bitki örtüsünün yoğun olduğu bölgede çıkan yangın, gökyüzünü siyah dumanla kapladı. Yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip ile çevre ilçelerden gelen takviye ekipler müdahale etti. Ayrıca Orman İşletme Şefliği'ne bağlı kara ekiplerinin yanı sıra, yangına Orman Genel Müdürlüğü'ne ait bir helikopter de havadan müdahale etti. Çevre mahalle sakinleri de traktörleri, su tankerleri ve çeşitli ekipmanlarla söndürme çalışmalarına gönüllü olarak katılarak yangının kontrol altına alınmasına destek verdi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından detaylı bir inceleme başlatılacağı öğrenildi.