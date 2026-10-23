Manisa Selendi\'de Devlet Hastanesi\'nde HAP tatbikatı 40 kişilik ekiple yapıldı

Manisa'nın Selendi ilçesinde Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen Hastane Afet Planı (HAP) tatbikatında, kahvaltıda yedikleri yemekten zehirlendiği varsayılan öğrencilerin hastaneye getirilmesi senaryosu uygulandı. Yaklaşık 40 kişilik ekibin görev aldığı tatbikatta, sağlık ekiplerinin koordinasyonu, hasta triyajı, müdahale ve sevk süreçleri gerçeğini aratmayan görüntüler oluşturdu.

Selendi Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen Hastane Afet Planı (HAP) tatbikatında, muhtemel toplu zehirlenme vakalarına karşı sağlık personelinin hazırlık düzeyi test edildi. Senaryo gereği sabah kahvaltısında yedikleri yemekten zehirlendiği varsayılan öğrenciler, ilk müdahalelerinin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Tatbikat kapsamında acil servise getirilen öğrenciler, sağlık ekipleri tarafından durumlarının aciliyetine göre sınıflandırılarak müdahale edildi. İleri tetkik ve tedaviye ihtiyaç duyduğu varsayılan bazı öğrenciler diğer hastanelere sevk edilirken, durumları uygun olanlar ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yaklaşık 40 kişilik ekibin görev aldığı tatbikatta, sağlık personelinin koordinasyonu, hasta triyajı, müdahale ve sevk süreçleri uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Tatbikattan haberi olmayan bazı vatandaşlar ise hastane çevresinde yaşanan hareketliliği ilgiyle takip etti.

Selendi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Ali Ata Çerkezoğlu, tatbikatla ilgili yaptığı açıklamada, her yıl gerçekleştirilen uygulamalarla muhtemel afet ve acil durumlara karşı hazırlıkların güçlendirildiğini belirtti.

Çerkezoğlu, "Senaryo gereği yemekten zehirlenen öğrencilerin durumunu canlandırdık. Amacımız, muhtemel acil durumlarda hastalara zamanında ve doğru müdahalenin yapılmasını sağlamak, sağlık personelimizin koordinasyonunu güçlendirmek ve hazırlık seviyemizi artırmaktır" dedi.

Selendi Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Ümit Sezer de tatbikatın ardından yaptığı değerlendirmede, hastane afet planlarının önemine dikkat çekti.