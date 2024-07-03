Manisa Soma\'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Manisa'nın Soma ilçesinde başlayan orman yangını Orman İşletme Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Darkale Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın başladı. Yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz, 5 su ikmal ve 1 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince müdahaleye başlandı. Yaklaşık 2 buçuk saat süren müdahaleler sonrası yangın kısmen kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor. - MANİSA