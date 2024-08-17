Mardin\'de 2 Tır Çarpıştı: 1 Yaralı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2 tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Turgutlu Mahallesi mevkiinde 2 tır çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle bir tırda yangın çıktı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yanan tır söndürülürken, kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN