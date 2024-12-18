Mardin\'de 4 Zanlı Yakalandı

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Mardin İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan çalışmalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 zanlı yakalandı.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "hırsızlık" ve 11 ayrı "dolandırıcılık" suçundan hakkında kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan M.E. ile "kasten öldürme", "basit yaralama" ve 21 ayrı "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçlarından hakkında kesinleşmiş 52 yıl hapis cezası bulunan S.Ö., Nusaybin ilçesinde, "tasarlayarak adam öldürme" suçundan 5 yıldır aranan M.S.Ç. ile "çocuğu kasten öldürmek" suçundan kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan D.Ö. ise Kızıltepe ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - MARDİN