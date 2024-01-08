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Mardin'de Biçerdöver Sürücüsü Park Halindeki Araça Çarptı - Son Dakika
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Mardin'de Biçerdöver Sürücüsü Park Halindeki Araça Çarptı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir biçerdöver sürücüsü, kullandığı güzergahta yol kenarında park halindeki hafif ticari araca çarptıktan sonra yoluna devam etti. Olayın güvenlik kamerası tarafından kaydedilen anları ortaya çıktı.

Mardin\'de Biçerdöver Sürücüsü Park Halindeki Araça Çarptı
08.01.2024 - 12:24,
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde biçerdöver sürücüsü, kullandığı güzergahta yol kenarında park halindeki hafif ticari araca çarpıp yoluna devam etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde ilçenin Yeşil Derik Caddesinde meydana geldi. Sürücü, biçerdöver ile ilerlerken yol kenarında park halinde olan hafif ticari araca çarpıp kontrolü sağladıktan sonra yoluna devam etti. Hafif ticari araçta maddi hasar oluştu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - MARDİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de Biçerdöver Sürücüsü Park Halindeki Araça Çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de Biçerdöver Sürücüsü Park Halindeki Araça Çarptı - Son Dakika
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