Mardin'de Çocukların Ölümüne Sebep Olan Sürücüye Hapis Cezası - Son Dakika
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Mardin'de Çocukların Ölümüne Sebep Olan Sürücüye Hapis Cezası

Mardin\'de Çocukların Ölümüne Sebep Olan Sürücüye Hapis Cezası

Mardin'de 2 çocuğun ölümüne neden olan sürücüye 6 yıl 12 ay hapis cezası verildi.

13.03.2025 16:53
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Mardin'de, geçen yıl otomobilin çarpması sonucu 2 çocuğun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada, tutuklu yargılanan sürücünün 6 yıl 12 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin gerekçeli karar açıklandı.

Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 18 Şubattaki karar duruşmasında, tutuklu sanık N.Ç. hakkında verilen hüküm hakkında gerekçeli karar yazıldı. Sanığın 6 yıl 12 ay hapisle cezalandırıldığı davanın gerekçeli kararında, sanık ve kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarının soruşturma ve dava aşamalarındaki ifadelerine yer verildi. Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığınca hazırlanan bilirkişi raporunun yer aldığı kararda, söz konusu kazada sanığın asli kusurlu, kazada ölen iki çocuğun da kusurlarının bulunmadığı belirtildi.

Gerekçeli kararda şu ifadeler yer aldı:

"Sanık, asli kusurlu olarak bilinçli taksir ile birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verdiği sabit olmakla eylemine uyan TCK'nin 85/2 maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmiştir. Sanığın birden fazla kural ihlalinde bulunarak kazaya sebebiyet vermiş olması nedeniyle taksire dayalı kusurunun ağırlığı göz önüne alınarak orantılılık ilkesi de gözetilerek alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle ceza tayin edilmiştir. Sanığın eylemini bilinçli taksirle gerçekleştirmiş olması nedeniyle hakkında TCK'nin 22/3 maddesi hükümleri uygulanmıştır. Sanığın bilinçli taksire dayalı kusurunun ağırlığı dikkate alınarak verilen cezada takdirden 2/5 oranında artırım yapılmış, cezanın sanığın geleceği üzerindeki muhtemel etkileri dikkate alınarak hakkında TCK'nin 62. maddesi hükümleri uygulanmış ve sanık hakkında TCK'nin 53/6 maddesi uyarınca sürücü belgesinin 2 yıl süre ile geri alınmasına karar verilmiştir."

Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında mahkeme heyetince, sanık N.Ç'ye "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 6 yıl 12 ay hapis cezası verilmiş, sanığın kusur durumunu ve suçun işleniş şeklini dikkate alarak, TCK'nin 53/6 maddesi gereğince sürücü belgesinin 2 yıl süreyle geri alınmasına, geri almanın hükmün kesinleşmesiyle yürürlüğe girmesine, sürenin, cezanın tümüyle infazdan itibaren işlemeye başlamasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.

Kaza 14 Temmuz 2024 yılında Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi'nde meydana gelmiş, N.Ç'nin kullandığı 34 JZ 0089 plakalı otomobilin çarpması sonucu İbrahim Halil Bumanhan (10) ve Orhan Kemal Duva (10) hastanede hayatını kaybetmişti. - MARDİN

Kaynak: İHA

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