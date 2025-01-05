Mardin'de çocukların tehlikeli yolculuğu
MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki çocuk, kamyonetin arkasına asılarak yürekleri ağızlara getirdi.
Edinilen bilgilere göre, dün Koçhisar Mahallesinde iki çocuk, kamyonun arkasına tutunarak yolculuk yaptı.
Canını hiçe sayarak kamyonun arkasında ilerleyen çocuklar, bir süre sonra aracın arkasından atlayarak gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların gözü önünde yaşanan korku dolu anlarda cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Mardin'de Çocukların Tehlikeli Yolculuğu - Son Dakika
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