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Mardin'de Hafriyat Kamyonu Devrildi: İki Yaralı - Son Dakika
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Mardin'de Hafriyat Kamyonu Devrildi: İki Yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde bulunan bir çimento fabrikasında hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı. Kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kaza sonrasında, yaralılar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Mardin\'de Hafriyat Kamyonu Devrildi: İki Yaralı
04.01.2024 - 17:32,
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Mardin'in Artuklu ilçesinde hafriyat kamyonun devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Kabala Mahallesi'nde bulunan bir çimento fabrikasında 47 AAF 008 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İki yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis olay ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de Hafriyat Kamyonu Devrildi: İki Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de Hafriyat Kamyonu Devrildi: İki Yaralı - Son Dakika
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