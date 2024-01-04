Mardin\'de Hafriyat Kamyonu Devrildi: İki Yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde hafriyat kamyonun devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Kabala Mahallesi'nde bulunan bir çimento fabrikasında 47 AAF 008 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İki yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis olay ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN