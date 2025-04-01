Mardin'in Artuklu ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde 13 Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 PB 301 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünde çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mardin'de Kamyonet Devrildi: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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