Mardin'de kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde Kabala Mahallesinde 07 LGV 25 plakalı kamyonet ile 33 BCZ 43 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Yaralılar, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN