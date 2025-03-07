"Dünya boştur lo" sözüyle tanınan fenomenin öldüğü kaza kamerada

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde plakası ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen cip, teravih namazına gitmek için yolun karşısındaki camiye doğru giden İsmail Öztekin'e (58) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Öztekin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

KAZA ANI KAMERADA

Cip sürücüsü gözaltına alınırken, Öztekin'in cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Öztekin karşıya geçmeye çalışırken gelen otomobili görünce hızlandığı ancak aracın çarptığı anlar yer aldı.

"DÜNYA BOŞTUR LO" SÖZÜYLE TANINIYORDU

Öztekin, sosyal medyada "Dünya boştur lo" sözüyle gündeme gelmişti. Öztekin'in çekilen görüntüsünde, uzandığı sırada aniden kalkıp "Dünya boştur lo" sözünü söylemesi, birçok şarkı ve videoya ilham kaynağı olmuştu.