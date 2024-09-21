Mardin\'de Kaza: 3 Ölü

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Mardin'in Derik ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın GAP sulama kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Derik ilçesine bağlı Boyaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 ASS 210 plakalı araç, kontrolden çıkarak GAP sulama kanalına devrildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN