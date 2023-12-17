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Mardin'de otomobil dükkana daldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir otomobilin dükkana daldığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Sürücü yaralandı.

Mardin\'de otomobil dükkana daldı
17.12.2023 - 23:04,
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Mardin'de otomobilin dükkana girdiği kaza kamerada

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir otomobilin dükkana daldığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. 34 BNN 782 plakalı otomobil, hızını alamayıp bir dükkana daldı. Sürücünün yaralandığı kazada olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, araç çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Aracın dükkana çarptığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaynak: İHA
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