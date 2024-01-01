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Mardin'de Park Halindeki Araç Alev Aldı - Son Dakika
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Mardin'de Park Halindeki Araç Alev Aldı

Mardin'in Artuklu ilçesinde gece yarısı park halindeki hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin\'de Park Halindeki Araç Alev Aldı
01.01.2024 - 12:29,
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Mardin'in Artuklu ilçesinde park halindeki hafif ticari araç, gece yarısı alev alarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, gece 03.00 sularında ilçenin Yalım Mahallesi'nde park halinde olan hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de Park Halindeki Araç Alev Aldı - Son Dakika


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