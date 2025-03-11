Mardin'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Mardin'de 1 kişinin yaralandığı kavga anının görüntüleri ortaya çıktı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga anının görüntüleri ortaya çıktı.

Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde 4 Kasım 2024'te, aralarında husumet bulunan Pulat ve Seyfetinoğlu aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş ve kavgada, eşi ile 7 yaşındaki kızı yanında bulunan D.P. 6 kurşunla yaralanmıştı. Olay sonrası kavgaya ait görüntüler ortaya çıktı. Çıkan görüntüde bir grubun D.P.'ye sopalarla saldırdığı görülüyor. Aldığı ilk darbeyle yere düşen D.P.'nin yardımına koşan eşi, onu darbelerden kurtarmak istediği esnada 7 yaşındaki kızı da kameraya yansıyor. Vatandaşların araya girmesiyle kaçan saldırganlar kısa bir süre sonra olay yerine bu kez araçla gelerek D.P.'ye ateş ettiği görülüyor.

Yaralanan D.P.'nin kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesinde tedavisinin ardından taburcu edildiği ve vücudunda 2 kurşunun çıkarılamadığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında, polis ekiplerince kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Olaya karışan bazı şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.