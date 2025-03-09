Mardin'de seyir halindeki tır alev alev yandı
MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki şampuan yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Mardin- Şanlıurfa kara yolunda plakası öğrenilemeyen seyir halindeki şampuan yüklü tırın dorsesi, alev aldı.
Durumu fark eden sürücü yol kenarına park ettiği araçtan inerek yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle bir süre kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Yangında, tırda hasar oluştu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Mardin'de Tır Yangını - Son Dakika
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