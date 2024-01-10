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Mardin'de enerji şirketine ait trafo merkezinde ölü bulundu - Son Dakika
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Mardin'de enerji şirketine ait trafo merkezinde ölü bulundu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde enerji şirketine ait bir trafo merkezinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan kişi, nöbet tuttuğu kulübede ölü bulundu. İncelemeler sonucunda kişinin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Mardin\'de enerji şirketine ait trafo merkezinde ölü bulundu
10.01.2024 - 10:07,
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde enerji şirketine ait bir trafo merkezinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan kişi, nöbet tuttuğu kulübede ölü bulundu.

Olay, dün Kızıltepe ile Artuklu ilçeleri arasındaki Karayolu üzerinde bulunan enerji şirketine ait Trafo Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; mesaiye başlamak üzere trafo merkezine giden işçiler, güvenlik görevlisi Ali Öncü'nün (47) yerde hareketsiz yattığını görerek, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerin kontrolünde, Öncü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan olay yeri incelemesinin ardından Öncü'nün cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Ön otopsiye göre Öncü'nün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA
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Kızıltepe, Mardin, Güvenlik, Ölüm, Enerji, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de enerji şirketine ait trafo merkezinde ölü bulundu - Son Dakika


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