Mardin'in Mazıdağı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucun meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Mazıdağı- Derik kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör, yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak devrildi. Çarpmanın etkisiyle devrilen traktörde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili incele başlattı. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mardin'de Traktör Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?