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Markette makaron ele geçirildi

Salihli'de 3 bin 260 makaron ele geçirildi

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir markette 3 bin 260 bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla MücadeleŞube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.A.'ya ait bir markette bandrolsüz makaron bulundurduğu bilgisini aldı. Şüphelinin işyerinde ve ikametinde yapılan aramalarda, 3 bin 260 bandrolsüz makaron ele geçirildi. Makaronlara el konulurken, olayla ilgili M.A. hakkında adli işlem başlatıldı.