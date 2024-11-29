Marmara Adası'nda Bir Kez Daha Toprak Kayması - Son Dakika
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Marmara Adası'nda Bir Kez Daha Toprak Kayması

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Marmara Adası'ndaki mermer ocağında yeni bir toprak kayması meydana geldi, can kaybı önlendi.

29.11.2024 20:29
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Marmara Adası mermer ocağında toprak kayması meydana geldi... O anlar kamerada

BALIKESİR - Balıkesir Marmara Adası'nda 24 Kasım'da 2 kişinin hayatını kaybettiği mermer ocağındaki toprak kaymasının ardından aynı bölgede yeni bir toprak kayması daha meydana geldi.

Geçtiğimiz hafta yaşanan trajik kazanın ardından bölgedeki 8 mermer ocağında faaliyetler geçici olarak durdurulmuştu. Bu kararın, bugünkü olayda can kaybının önüne geçtiği ifade ediliyor. Yetkililer, söz konusu bölgede toprak kayması riskinin yüksek olduğunu belirterek detaylı incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

Marmara Adası sakinleri ise bölgede güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti.

Marmara Adası\'nda Bir Kez Daha Toprak Kayması
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Marmara Adası'nda Bir Kez Daha Toprak Kayması - Son Dakika

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