Marmaray Gece Yolculuğunda - Son Dakika
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Marmaray Gece Yolculuğunda

21.05.2025 16:39
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Marmaray hattında geceleri yük taşımacılığı yapılıyor; havadan görüntüyle kaydedildi.

Marmaray hattından geçen araçların gece yolculuğu havadan görüntülendi

Halkalı İstasyonu'ndan hareket eden araç yüklü trenin, Bakırköy İstasyonu'ndan geçişi dron kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Asya ile Avrupa'yı denizin altından birbirine bağlayan Marmaray hattında gece mesaisi havadan görüntülendi. Gündüz yolcu trafiğiyle dolup taşan Marmaray, gece olunca şehrin altında bir lojistik hattına dönüşüyor; bu sıra dışı değişim kameralara yansıdı.

Türkiye'nin dev ulaşım projelerinden Marmaray, gündüz saatlerinde yaklaşık 600 bin İstanbullunun ulaşımını sağlıyor. Gece olduğunda ise şehrin altında bir lojistik hattına dönüşüyor. Gece saatlerinde ulusal ve uluslararası yük trenlerinin geçişine olanak tanıyan hat, İstanbul Boğazı'nın altından kesintisiz taşıma sağlıyor. Bu işlevi en net şekilde gözler önüne seren görüntü, gece saatlerinde gerçekleşen araç taşımacılığıyla havadan kaydedildi. Bakırköy İstasyonu'ndan geçen araç yüklü tren havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde vagonların altlı üstlü sıfır araçlarla dolu olduğu dikkat çekiyor. Bu araçlar, Marmaray'ın tüp geçidini kullanarak Boğaz'ın altından Asya Yakası'na geçiyor ve yolculuklarına devam ediyor.

Marmaray hattı gece 00.00 ile 05.00 saatleri arasında yük taşımacılığına açılıyor

Marmaray hattı (Halkalı - Gebze Banliyö Tren hattı) gece 00.00 ile 05.00 saatleri arasında yük taşımacılığına açılıyor. Bu saatlerde kaydedilen görüntülerde, trenlere yüklenen araçların İstanbul'dan İzmit'e doğru taşındığı görülüyor. Taşımacılık sırasında Marmaray'ın tüp geçidi de kullanılıyor. Araçlar, Boğaz'ın altından geçen bu stratejik geçidi kullanarak Asya Yakası'na ulaşıyor ve yolculuğuna devam ediyor. Daha önce ağırlıklı olarak yük taşımacılığı yapılan hatta, araç taşımacılığı yapılması Marmaray'ın çok yönlü kullanım potansiyelini ve tarihi İpek Yolu Projesi'nin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Çekilen görüntülerde Almanya'dan yola çıkan tren Çekya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye ulaşıyor. İstanbul'da Marmaray güzergahını ve Boğaz'ın altındaki tüp geçidi kullanarak yolculuğunu İzmit Köseköy İstasyonu'nda sonlandırıyor.

Kaynak: İHA

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