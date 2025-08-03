Marmaris\'te Araç Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesi Osmaniye Mahallesi'ne bağlı Sarnıç mevkiinde meydana gelen araç yangını, ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

Olay, bugün akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Osmaniye Mahallesi'nde seyir halinde olan bir vatandaş, aracının aniden alev alması üzerine durarak kendini son anda dışarı attı. Sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye en yakın noktada nöbet tutan Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Hızla olay yerine ulaşan ekipler, alev topuna dönen araç yangınını ormanlık alana sıçramadan söndürmeyi başardı. Ekipler soğutma çalışması gerçekleştirirken yangında araç kullanılamaz hale geldi. Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler de olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, yangının çıkış nedeniyle ilgili tahkikat başlattı. - MUĞLA