Marmaris\'te Boğulma Faciası

Muğla'nın Marmaris ilçesinde serinlemek için denize giren bir genç boğularak hayatını kaybetti.

Olay, akşamüzeri saatlerinde Turunç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize giren vatandaşlar suyun dibinde bir karaltı fark edince durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Ekipler hızla olay yerine gelirken yapılan çalışmalarda karartının bir erkek bedenine ait olduğu anlaşıldı. Denizden çıkartılan erkek şahıs, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayata döndürülemedi. Yapılan çalışmalarda, hayatını kaybeden şahsın Ankara'dan arkadaşlarının yanına tatile gelen 30 yaşındaki Orkun Ege Kavak'a ait olduğu belirlendi. Kavak'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA