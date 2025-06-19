Marmaris'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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Marmaris'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

19.06.2025 21:52
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Marmaris'te düzenlenen operasyonda 67 düzensiz göçmen yakalandı, 7 kişi tutuklandı.

Marmaris'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 tutuklama

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi'nde, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin ortak operasyonunda içlerinde çocuklarında bulunduğu 67 düzensiz göçmen yakalanırken, insan kaçakçılığına karıştığı tespit edilen 8 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

17 Haziran 2025 günü saat 00.35 sıralarında Sahil Güvenlik Güney Ege Hareket Merkezi'ne gelen ihbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ve emniyet güçleri İçmeler Kızılkum Maliye Kampı mevkiine operasyon gerçekleştirdi. Ekipler, 34 KHR xxx, 45 AGJ xxx ve 34 NDM xxx plakalı araçlarla bölgeye belli aralıklarla göçmen taşındığını tespit etti. Göçmenlerin, İran uyruklu A.A. tarafından kıyıya yanaştırılan bir bota yönlendirilerek açıkta bekleyen Ocean isimli yelkenli tekneye bindirildiği, yol kenarında gözcülük yaptığı belirlenen 34 GDN xxx plakalı araç durdurulduğunda, içerisinde A.A.'nın da bulunduğu, sürücülüğünü S.K.'nın yaptığı araçta, Irak uyruklu K.W.A.G. de yakalandı.

Yapılan operasyon sonucunda Ocean isimli teknede 67 düzensiz göçmen yakalanarak Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim edildi. Tahkikatı Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Sahil Güvenlik Güney Ege komutanlığı, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri tarafından yürütülen olayda, içlerinde umut tacirleri ve düzensiz göçmenlerin kaçmaya yeltenmeden önce Marmaris'te konakladığı apart çalışanlarından oluşan S.K., A.A., K.W.A.G., İ.U., M.A.E., M.E., M.K.S. ve M.H.E isimli şüpheliler emniyet merkezinde tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi . Şüpheliler Marmaris adliyesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklu yargılanmak üzere cezaevine sevk edildiler. Olayla ilgili soruşturma Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Marmaris'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika

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