Marmaris\'te İmara Aykırı Yapı Yıkımında Gerginlik

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi'nde, bir işletmenin imara aykırı şekilde büyütülen bölümleri nedeniyle başlayan yıkım girişimi gerginliğe neden oldu.

Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaçak yapılaşmaya karşı yürüttüğü çalışmalar kapsamında sabah saatlerinde kolluk kuvvetleri eşliğinde yıkım için işletmeye gitti. Söz konusu yapı hakkında daha önce imar kurallarına aykırılık tespit edilerek yıkım kararı çıkarıldığı ve bu kararın işletme sahiplerine bildirildiği öğrenildi. İşletme yetkililerinin bu karara itiraz ederek idare mahkemesine başvurduğu, ilk etapta yürütmeyi durdurma kararı aldığı ancak daha sonra bu kararın mahkeme tarafından kaldırıldığı belirtildi. Mahkeme sürecinin sonunda kesin yıkım kararının onanmasıyla birlikte belediye ekipleri yeniden harekete geçti. Ekiplerin yıkım için bölgeye gittiği esnada çevredeki bazı esnaf ve işletmeciler duruma tepki göstererek polis ve zabıta ekipleriyle tartıştı. "Yüzlerce böyle dükkan var, neden sadece bizimle uğraşıyorsunuz?" diyen esnaf ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Zaman zaman büyüyen gerginlik nedeniyle yıkım işlemi gerçekleştirilemedi. Yıkımın ilerleyen günlerde tekrar gündeme geleceği ifade edildi. - MUĞLA