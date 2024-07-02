Marmaris'te kaybolan 3 Rus turist UMKE ve AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Marmaris'te kaybolan 3 Rus turist UMKE ve AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Karia Kültür Yolunda yürüyüşe çıkan ve kaybolan 3 Rus turist, UMKE ve AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı. Turistler, yollarını kaybettikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yardım çağrısı yaparak kurtarılmayı beklediler. UMKE ve AKUT ekipleri sarp kayalıklara tırmanarak turistlere ulaştı ve sağlık kontrolü yaptıktan sonra karayoluna ulaştırdılar.

02.07.2024 23:41
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde Karia Kültür Yolunda yürüyüşe çıkan ve kaybolan 3 Rus turist, UMKE ve AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Rusya uyruklu Egor Starchenko (26), Nikita Susakin (34) ve Konstatin Golosnov (32), Karia Kültür Yolunda yürüyüş yapmak için bir süre gittikten sonra Marmaris Ulusal Parkı yakınındaki dağda yollarını kaybettiler. Uzun süre dönüş yolunu arayan üç turist, yolu bulamayınca 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım çağrısında bulundular.

Çağrı üzerine bölgeye Muğla ve Marmaris UMKE ekipleri ile 112 ambulans ve AKUT ekipleri sevk edildi. Sarp kayalıklarda mahsur kaldıkları öğrenilen Egor Starchenko, Nikita Susakin ve Konstatin Golosnov'un kurtarılması için karayolu ulaşımı bulunmadığı için UMKE ve AKUT ekipleri sarp kayalıklara yaya olarak tırmandı. UMKE ve AKUT ekipleri 3 saatlik bir tırmanma sonrası mahsur kalan üç kişiye ulaştı.

UMKE ekipleri dağda mahsur kalan üç turistin sağlık kontrolünü yaptı. Yapılan sağlık kontrolünde Egor Starchenko, Nikita Susakin ve Konstatin Golosnov'un sağlık durumlarının iyi olduğu ve tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyulmaması üzerine dağlık alandan alarak karayoluna ulaştırdılar. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Marmaris'te kaybolan 3 Rus turist UMKE ve AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'te kaybolan 3 Rus turist UMKE ve AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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