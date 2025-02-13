Muğla'nın Marmaris ilçesinde demirli halde bulunan motoryatta yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Adaköy Mahallesi Yalancıboğaz mevkiinde demirli lüks motoryatta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi. İçerisinde kimsenin bulunmadığı lüks yattaki yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Marmaris'te Lüks Motoryat Yangını - Son Dakika
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