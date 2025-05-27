Marmaris\'te Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Hisarönü Mahallesi'nde, bir binanın çatısında yapılan tadilat esnasında çıkan kıvılcımın ormanlık alana sıçraması sonucu yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye orman ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangına karadan arazöz ve su tankerleriyle müdahale edilirken, alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için önlem alındı. Yangın söndürme çalışmalarına 5 arazöz 2 su ikmal aracı 2 helikopter ve 2 uçakla havadan müdahale edilirken, çalışmalara Muğla Büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve emniyet güçleriyle birlikte gönüllü vatandaşlar da destek veriyor. - MUĞLA