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Marmaris'te Terk Edilen Göçmenler Kurtarıldı - Son Dakika
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Marmaris'te Terk Edilen Göçmenler Kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Çiftlik koyunda terk edilen düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmen kaçakçıları tarafından Yunanistan Adası diyerek terk edilen 17 göçmen, Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris\'te Terk Edilen Göçmenler Kurtarıldı
27.01.2024 - 10:41,
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Muğla'nın Marmaris ilçesi Çiftlik koyuna terk edilen düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris Çiftlik Koyu Mevkiinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alan Sahil Güvenlik bölgeye kurtarma botu gönderdi. İddiaya göre göçmen kaçakçıları tarafından Yunanistan Adası diyerek Çiftlik koyuna terk edilen 17 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından kurtarıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Marmaris'te Terk Edilen Göçmenler Kurtarıldı - Son Dakika


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