Muğla\'da uyuşturucu imalatı yapılan evde çok sayıda uyuşturucu madde ve malzeme ele geçirildi

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu imalatı yapılan evde çok sayıda uyuşturucu madde ve üretimde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, Marmaris İlçesinde ikamet eden F.G.B. (38) isimli şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisi alındı. KOM Şube Müdürlüğü ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelinin ikametinde uyuşturucu madde arama köpeği "Azot" ile birlikte arama faaliyeti gerçekleştirildi. Yapılan aramada, (18.355) gram skunk esrar maddesi, 1,8 gram kokain, 151 kök kenevir bitkisi 0,205 gram hibrit kenevir tohumu ve çok sayıda iklimlendirme sisteminde kullanılan malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - MUĞLA