MCBÜ Hastanesinde Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

MCBÜ Hastanesinde Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

MCBÜ Hastanesinde Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi
06.08.2025 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi'nde 2025 Afet Planı kapsamında yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesinde, 2025 yılı Afet ve Acil Durum Planı kapsamında yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Gerçeğini aratmayan tatbikatta, senaryo gereği çıkan yangına müdahale edilerek personel tahliyesi yapıldı.

Yaklaşık 700 yatak kapasiteli MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesinde düzenlenen tatbikat, önce masa başında, ardından hastane bahçesinde uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Tatbikata, Hastane Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, başhekim yardımcıları, Hastane Müdürü Mehmet Kaya ve hastane personeli katıldı.

Senaryo gereği, hastane bahçesinde bulunan Anlaşmalı Kurumlar Birimi ofisinde, şarj aleti ve grup prizden çıkan kıvılcımın sandalye kumaşı ve ofis masasını tutuşturmasıyla yangın çıktı. Hızla yayılan yangında, birimdeki 6 personel ile yangının yemek saatinde çıkması nedeniyle alt kattaki yemekhanede bulunan 30 personelin dumandan etkilendiği canlandırıldı.

Yangına ilk olarak birim çalışanları yangın söndürme cihazıyla müdahale etti ancak sonuç alınamayınca hastane söndürme ekibi devreye girdi. Yangın kontrol altına alınırken, yemekhanede bulunan 15 personel kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı. Dumandan etkilenen 36 personelden bazıları hastane kurtarma ekibi, 3. katta mahsur kalanlar ise itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla tahliye edildi.

Tahliye edilen personelin ilk müdahaleleri triyaj çadırında yapılırken, durumu ağırlaşan 5 kişi acil servise sevk edildi.

Tatbikatın başarıyla tamamlandığını belirten MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, "Yangın, günümüzde karşılaşabileceğimiz en ciddi olaylardan biri. Bu nedenle tüm sağlık personelimizin hazırlıklı olması büyük önem taşıyor. 36 kişinin dahil olduğu senaryo üzerinden başarılı bir tatbikat gerçekleştirdik. Katılan tüm personelimize teşekkür ediyorum." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Hastane, 3-sayfa, Eğitim, Sağlık, manisa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa MCBÜ Hastanesinde Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
“Sakin olun saldırmaz“ dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı "Sakin olun saldırmaz" dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı
80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarına 8 yılda 2 milyon ziyaretçi 80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarına 8 yılda 2 milyon ziyaretçi
Tüm şehirlere kuruluyor Vatandaş ücretsiz kullanacak Tüm şehirlere kuruluyor! Vatandaş ücretsiz kullanacak
Seda Sayan’dan kardeşi hakkında zor karar Seda Sayan'dan kardeşi hakkında zor karar
Doktoru kedi tüyü mü öldürdü Uzmanı son noktayı koydu Doktoru kedi tüyü mü öldürdü? Uzmanı son noktayı koydu
Dünya yıldızı geliyor Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi transfer çalımı Dünya yıldızı geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı
Numan Kurtulmuş, komisyon toplantısında Kürt şairin dizelerini okudu Numan Kurtulmuş, komisyon toplantısında Kürt şairin dizelerini okudu
Memur-Sen Başkanı Yalçın kritik zam teklifinin yarın gelmesini talep etti Memur-Sen Başkanı Yalçın kritik zam teklifinin yarın gelmesini talep etti
Barcelona yıldızı Lamine Yamal’ın skandalları bitmiyor: Bu kez Arjantinli modelle yakalandı Barcelona yıldızı Lamine Yamal'ın skandalları bitmiyor: Bu kez Arjantinli modelle yakalandı!
Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 748 milyon dolarlık temiz enerji desteği Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 748 milyon dolarlık temiz enerji desteği

09:12
Halı yıkamacıdan olay itiraf Sahte psikolog diplomasını 80 bin liraya almış
Halı yıkamacıdan olay itiraf! Sahte psikolog diplomasını 80 bin liraya almış
09:04
Araç sahiplerine müjde: Motorin bu gece ucuzluyor
Araç sahiplerine müjde: Motorin bu gece ucuzluyor!
09:01
Hem suçlu hem güçlü İtti, dükkandan kovdu, tehdit etti
Hem suçlu hem güçlü! İtti, dükkandan kovdu, tehdit etti
07:23
Diploma çetesi elebaşının ifadesi ortaya çıktı
Diploma çetesi elebaşının ifadesi ortaya çıktı
23:28
ABD’nin yanıtsız bıraktığı Türkiye sorusu Sözcü yorum yapmak istemedi
ABD'nin yanıtsız bıraktığı Türkiye sorusu! Sözcü yorum yapmak istemedi
13:48
Türkiye’de ilk kez görüldü: Elektrikli araç satışında sürpriz yükseliş
Türkiye'de ilk kez görüldü: Elektrikli araç satışında sürpriz yükseliş
13:47
Usta sanatçı Selçuk Alagöz yaşam savaşını kaybetti
Usta sanatçı Selçuk Alagöz yaşam savaşını kaybetti
13:28
Görülmemiş olay İŞKUR’a futbolcu ilanı verdiler, işte yapılan başvurusu sayısı
Görülmemiş olay! İŞKUR'a futbolcu ilanı verdiler, işte yapılan başvurusu sayısı
13:24
Netanyahu, Genelkurmay Başkanını açık açık tehdit etti: İşgal etmeyeceksen istifa et
Netanyahu, Genelkurmay Başkanını açık açık tehdit etti: İşgal etmeyeceksen istifa et
13:20
Kurdele kesmeye katıldı, iddia edilen ücret dudak uçuklattı
Kurdele kesmeye katıldı, iddia edilen ücret dudak uçuklattı
12:46
Nihal Candan’ın telefonu açıldı, şoke eden mesajlar gün yüzüne çıktı
Nihal Candan'ın telefonu açıldı, şoke eden mesajlar gün yüzüne çıktı
12:43
Ayasofya Camii’ni ateşe verip yakmaya çalıştı O anlar saniye saniye kamerada
Ayasofya Camii'ni ateşe verip yakmaya çalıştı! O anlar saniye saniye kamerada
12:28
Denizli Valisi’nden emlak vergisi tepkisi: Yüzde 2000’lik artış kabul edilemez
Denizli Valisi'nden emlak vergisi tepkisi: Yüzde 2000'lik artış kabul edilemez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2025 09:56:34. #7.11#
SON DAKİKA: MCBÜ Hastanesinde Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.