MCBÜ Hastanesinde Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesinde, 2025 yılı Afet ve Acil Durum Planı kapsamında yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Gerçeğini aratmayan tatbikatta, senaryo gereği çıkan yangına müdahale edilerek personel tahliyesi yapıldı.

Yaklaşık 700 yatak kapasiteli MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesinde düzenlenen tatbikat, önce masa başında, ardından hastane bahçesinde uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Tatbikata, Hastane Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, başhekim yardımcıları, Hastane Müdürü Mehmet Kaya ve hastane personeli katıldı.

Senaryo gereği, hastane bahçesinde bulunan Anlaşmalı Kurumlar Birimi ofisinde, şarj aleti ve grup prizden çıkan kıvılcımın sandalye kumaşı ve ofis masasını tutuşturmasıyla yangın çıktı. Hızla yayılan yangında, birimdeki 6 personel ile yangının yemek saatinde çıkması nedeniyle alt kattaki yemekhanede bulunan 30 personelin dumandan etkilendiği canlandırıldı.

Yangına ilk olarak birim çalışanları yangın söndürme cihazıyla müdahale etti ancak sonuç alınamayınca hastane söndürme ekibi devreye girdi. Yangın kontrol altına alınırken, yemekhanede bulunan 15 personel kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı. Dumandan etkilenen 36 personelden bazıları hastane kurtarma ekibi, 3. katta mahsur kalanlar ise itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla tahliye edildi.

Tahliye edilen personelin ilk müdahaleleri triyaj çadırında yapılırken, durumu ağırlaşan 5 kişi acil servise sevk edildi.

Tatbikatın başarıyla tamamlandığını belirten MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, "Yangın, günümüzde karşılaşabileceğimiz en ciddi olaylardan biri. Bu nedenle tüm sağlık personelimizin hazırlıklı olması büyük önem taşıyor. 36 kişinin dahil olduğu senaryo üzerinden başarılı bir tatbikat gerçekleştirdik. Katılan tüm personelimize teşekkür ediyorum." dedi. - MANİSA