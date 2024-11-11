Mehmet Ali Erbil Mahkemeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Mehmet Ali Erbil Mahkemeye Sevk Edildi

Yasadışı bahse teşvik iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil, tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

11.11.2024 17:00
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İstanbul'da 'yasadışı bahse teşvik' iddiasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan sunucu Mehmet Ali Erbil, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bu sırada Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil ve eski sevgilisi Gülseren Ceylan gözyaşlarını tutamadı.

İstanbul'da "yasadışı bahse teşvik" iddiası üzerine gözaltına alınan aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu 16 şüpheli Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişti. Şüphelilerin soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermesine başlandı. İfade işlemleri tamamlanan Mehmet Ali Erbil, tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi. Polisler eşliğinde hakimliğe götürülen Mehmet Ali Erbil'in "tutuklandım" sözleri üzerine yakınları şaşkına döndü. Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil ve eski sevgilisi Gülseren Ceylan gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Görevliler ise Erbil'in tutuklanmadığını hakimliğe sevk edildiğini söyleyerek ortalığı sakinleştirmeye çalıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mehmet Ali Erbil Mahkemeye Sevk Edildi - Son Dakika

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