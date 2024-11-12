Mehmet Ali Erbil Savcılıkta İfade Verdi

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İstanbul'da yasa dışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Mehmet Ali Erbil'in savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Erbil ifadesinde, "Videolarda yer almam karşılığında herhangi bir maddi kazanç elde etmedim" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasadışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde sanatçı Mehmet Ali Erbil ve şarkıcı Serdar Ortaç, müzisyen Zorbey Erkoçlar, sosyal medyada 19 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz, Rus ve Türk asıllı fenomen Aleksander Mensikof ve 1.3 milyon takipçisi bulunan Esma Sözen'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'na getirilmişti. Şüpheliler, ifade işlemleri tamamlandıktan sonra tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Şüphelilerden sosyal medyada 19 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, sanatçı Mehmet Ali Erbil'e ise ev hapsi cezası verilmişti.

Erbil'in savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı

Gözaltına alınan Erbil, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Erbil, savcılıkta ifade vermişti. Erbil ifadesinde, Serdar Ortaç'la ortak arkadaşları olan Barış isimli kişinin Balta'da bir otel açılışına davet edildiklerini belirterek, "Stand-up şeklinde bir şov hazırlamışlardı, orada bizi davet ettiler, çekim yapmaya başladılar. Sahibi bana bir tişört giydirmeye çalıştı, bu tişörtün bahis reklamı içerdiğini olaydan sonra öğrendim. Buna karşı çıktım, misafir olmamızdan dolayı davet edenlerle ters düştüm. O sitede yayınlananlarda da kumarın sakıncalığı olduğunu ve hayatımda hiç oynamadığımı belirttim" diye konuştu.

"Videolarda yer almam karşılığında herhangi bir maddi kazanç elde etmedim"

Erbil, ifadesinin devamında yayının yarım saat sürdüğünü belirterek, "Yayından sonra durumu anlayarak, avukatlarım aracılığıyla basın açıklaması yaptık. Ünal isimli şahıs, beni arayarak kandırmaya çalıştı. Youtube'da bir yayın var diyerek, tekrar bir davette bulundu. Ancak ben durumu anlayarak bu daveti kabul etmedim. 3 ay boyunca teklifini sürdürdü. Bu şahısla detaylı bir tanışıklığımız bulunmuyor. Bu olaydan sonra arkadaşımız Barış da kayboldu. Kendisiyle bir daha görüşmedim. Bu videolarda yer almam karşılığında herhangi bir maddi kazanç elde etmedim. Ancak, Ünal isimli şahıs, 3 ay boyunca beni arayarak, birlikte yayın teklifinde bulunurken, 20-25 bin euro ücret teklifinde bulundular, ben bunu da kabul etmedim. Belirttiğim gibi sonrasında bu şahıslarla yüz yüze görüşmedim" dedi.

"Bu olayla bizi tuzağa düşürmeye çalıştılar"

Sorgu sırasında Erbil'e, yasadışı bahis sitelerinin yayınında Ünal Orhan'la aralarında geçen para karşılığı bahis oyununda 64 bin lira kazandığını bunun emekli maaşı kadar olduğunu belirttiği ifadeleri soruldu. Erbil, "Bu muhabbetti gırgır ortamında gerçekleştirdik. Ancak bu olayla bizi tuzağa düşürmeye çalıştılar. Ben bahse konu ifadeleri hatırlamıyorum. Ben bir şovmenim, yaptığım iş gereği sohbet havasında geçen bir nevi gırgır ortamında bu söylemlerde bulunmuştum, art niyetim yoktu, konuya vakıf olduktan sonra bu kişilerle bir daha iletişime geçmedim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL